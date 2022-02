Premium Het beste van De Telegraaf

Overleden DJ Jamal Edwards (31): ’Het doel is niet om voor altijd te leven’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Jamal Edwards had al op jonge leeftijd het besef dat hij verandering kon maken. Ⓒ Getty Images

De Britse Jamal Edwards is zondag op 31-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. De jonge DJ en muziekondernemer was pionier in de Britse rap- en grimemuziek en droeg bij aan het succes van grote namen als Ed Sheeran en Jessie J. Zijn doel in het leven was ’niet om voor altijd te leven, maar iets te creëren wat voor altijd zal blijven voortleven.’