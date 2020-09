Captain America Chris Evans ’deelt’ geslachtsdeel op Instagram

De 39-jarige acteur, bekend van de film Captain America, had een filmpje van zichzelf op het sociale netwerk geplaatst. Wat er precies mis is gegaan, blijft onduidelijk. Maar zijn 5,7 miljoen volgers kregen een galerij met foto’s te zien, waaronder eentje van zijn geslachtsdeel.

Chris had snel door dat er iets mis was met zijn filmpje en haalde dat offline. Het kwaad was toen al geschied. Screenshots zwierven al snel rond op het internet en op Twitter was hij voor even het gesprek van de dag.