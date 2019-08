Belgische prins Gabriël zestien geworden

Via Twitter bedankt hij iedereen alvast voor de felicitaties. „Bedankt voor uw verjaardagswensen”, valt er in het Frans, Nederlands, Duits en Engels te lezen.

De vader van Gabriël, koning Filip, was zondag aanwezig bij het EK Hockey in België. Daar zag hij de Belgische mannen met 2-0 winnen van Engeland, de dames hielden Nederland op een gelijkspel. Volgens Belgische media was Gabriël niet van de partij, terwijl hij wel geldt als fan van de sport. De prins speelt naar verluidt zelf ook hockey.

Prins Gabriël is het jongere broertje van prinses Elisabeth. Verder heeft hij nog een jonger broertje, Emmanuel, en een jonger zusje, Eléonore.