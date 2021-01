Opnames vierde seizoen Borgen begonnen

De terugkeer van Borgen, dat liep van 2010 tot 2013, werd vorig jaar april aangekondigd. De vierde reeks wordt opnieuw door de Deens omroep DR gemaakt, maar dit keer in samenwerking met Netflix.

Actrices Sidse Babett Knudsen en Birgitte Hjort Sørensen spelen opnieuw de hoofdrollen als respectievelijk Birgitte Nyborg en Katrine Fønsmark. Ook vrijwel alle andere hoofdpersonages keren terug met uitzondering van Pilou Asbæk, die de rol van Kasper Juul speelde. Hij maakte later naam als Euron Greyjoy in de HBO-hitserie Game of Thrones en was in 2014 een van de presentatoren van het Eurovisiesongfestival.

In de nieuwe Borgen wordt de kijker opnieuw meegenomen in het leven van Birgitte Nyborg, haar team en de media die haar volgen. De politica is nu de Deense minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast volgt de serie het carrièrepad van Katrine Fønsmark.

Nieuw in de cast zijn onder anderen Mikkel Boe Folsgaard en Lucas Lynggaard Tonnesen, die beiden te zien waren in de Deense Netflix-serie The Rain. Het vierde seizoen moet in 2022 in première gaan.