Eerste First Dates-baby geboren

De makers van het programma delen het heuglijke nieuws op Instagram. „Op 29 oktober 2020 om 05:58 is de allereerste First Dates baby geboren: James Ethan 😍💙 Moeder Carin, zoon James en vader Gerard maken het goed! 👶🏼”

Gerard en Carin leerden elkaar een jaar geleden kennen tijdens een diner in het First Dates-restaurant. In een terugblik op hun date vertelden de twee eerder al: „Het was supergezellig. We gingen aan tafel zitten en de tijd was gevlogen.”