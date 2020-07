Nederlandse broer en zus ontwerpen bruidsboeket Beatrice

Dat maakte Buckingham Palace zaterdag bekend in een persbericht over het vrijdag in de beslotenheid van de All Saints-kapel van Royal Lodge in Windsor gesloten huwelijk van de kleindochter van de Queen en Edoardo Mapelli Mozzi.

In het door Patrice van Helden ontworpen boeket waren onder meer jasmijn, lichtroze en crèmekleurige lathyrus, ivoren trosrozen, roze O’Hara-tuinrozen en wasbloem verwerkt. Naar koninklijk gebruik waren er ook takjes mirte uit de tuin van koningin Victoria in opgenomen.

Elton John

„We gebruiken wanneer we maar kunnen Britse zomerbloemen in ons werk, en ik ben de eerste die lokaal inslaat, waar we ook zijn in de wereld”, aldus Rob van Helden in een eerder gesprek ter gelegenheid van British Flowers Week. Patrice verzorgt doorgaans de logistiek voor evenementen. „Ik weet niet wat ik zonder haar zou doen.”

Van Helden heeft de koninklijke familie eerder tot klant gehad, evenals onder anderen Pierce Brosnan en Elton John.