Zanger SJORS VAN DER PANNE: ’Maandenlang sloot ik me op’

Sjors van der Panne is na een deprimerende periode weer klaar voor de toekomst. ,,Ik heb hele sombere momenten gehad.’’ Ⓒ foto’s anp

SJORS VAN DER PANNE (42) heeft maandenlang ondergedoken gezeten in zijn Amsterdamse etagewoning. ,,Ik wilde niemand meer zien. Het was me allemaal te veel geworden door alles wat er in de wereld gebeurde.” Intussen heeft de zanger, die in 2014 tweede werd in The Voice of Holland, zijn sociale leven weer opgepakt. ,,Ik heb met die somberheid afgerekend.”