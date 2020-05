Sascha Visser wordt weer vader

„Weer een jongen, want mannen maken mannen”, grapt Visser, bekend van de series Kees & Co en Onderweg Naar Morgen maandag in RTL Boulevard. Wel vindt hij het een rare tijd een kindje te verwachten. Mede omdat zijn vriendin de afgelopen tijd geen enkele echo heeft gehad. „Dat waren toch wel belangrijke momenten voor haar, om in ieder geval uit te spreken waar je mee zit en vragen te stellen waar je graag antwoord op wil.” Gelukkig voor de acteur en zijn vrouw komt daar nu eindelijk een einde aan. Vrijdag hebben ze alsnog een afspraak voor een echo.

Ondanks dat het nu een moeilijk tijd is, gaat het na een periode van misselijkheid wel goed met Giorgia. „Met de laatste loodjes wordt het steeds zwaarder, maar we mogen niet klagen want het gaat allemaal hartstikke goed.”

Sascha en Giorgia hebben samen al een zoon, Jagger, van bijna 3.