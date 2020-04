Penoza-actrice Olga Zuiderhoek (73) besmet met coronavirus

„Mijn dokter zei: jij kruipt er op eigen kracht wel uit”, vertelt Zuiderhoek, bij het grote publiek vooral bekend als Fiep uit Penoza. „Ik ben heel actief, ik ben lang geleden al gestopt met roken en drinken. Maar alles duurt zes keer zo lang als bij een normaal griepje. Ik heb echt 39, 40 graden koorts gehad.”

De actrice meldde zich 19 maart bij de dokter die de besmetting constateerde.

Zuiderhoek speelde decennialang bij het Werkteater en Orkater. Recent was zij te zien in de tragikomedie April, May en June.