Britney Spears bedankt vriend voor steun in ’moeilijkste jaren’ van haar leven

Spears bedankte Asghari op sociale media voor zijn toewijding en steun.

„Deze cute asshole heeft me niet alleen bijgestaan in de moeilijkste jaren van mijn leven, maar daarnaast is hij ook nog eens een hele goede chefkok! Daarbij wil ik de franchise van de Fast & the Furious er even op wijzen dat dit hun nieuwe ster is!”, aldus Britney.

Sam reageerde op Britneys post door een aantal emoji’s te plaatsen.