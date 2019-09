Zit Trump Brad Pitt en Angelina Jolie dwars?

Pitt, die samen met zijn ex-vrouw Angelina Jolie het succesvolle wijnhuis Miraval in de Franse Provence bezit, vond het lastig hierop te reageren. „Ik weet er nog niet genoeg van, maar ik weet wel dat Trump een gevaar vormt op veel andere vlakken.”

„Ik denk dat we altijd Franse wijn blijven drinken in Amerika, ongeacht een hoger opgelegd tarief. Maar er spelen veel belangrijkere zaken dan dat en daarin speelt Trump een gevaarlijke rol”, aldus Brad, die zich normaal gesproken niet vaak uitlaat over de Amerikaanse president.

Pitt en Jolie kochten de wijngaard in Frankrijk in 2011 en trouwden er in 2014 in bijzijn van hun kinderen. De eerste 6000 flessen van hun rosé wijn in 2012 waren binnen 5 uur uitverkocht. Ook won de wijn verschillende prijzen. Ondanks de breuk in 2016 besloten de twee hun wijnhuis samen te behouden en brachten ze dit jaar zelfs een nieuwe rosé op de markt, Studio by Miraval.