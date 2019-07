’Nieuwe muziek Selena Gomez komt begin volgend jaar uit’

Alle bruidsmeisjes waren in het zwart gekleed op de bruiloft die plaastvond in Texas. Selena droeg een offshoulder-jurk met hoge split tot aan haar dij. De hitte zorgde ervoor dat Selena regelmatig naar het water greep. Op de bruiloft gaf zij als Maid of Honour ook een speech, die uitlekte via de Instagram Stories van een stylist. Ze loofde haar nicht met de woorden: „Jij hebt me geleerd om sterk te zijn.”

Selena en Priscilla zijn erg hecht als nichtjes. In 2017 kocht de zangeres al een strapless bruidsjurk voor haar en eerder deze maand organiseerde ze een vrijgezellenfeestje voor haar. Fans van Selena verweten haar dat ze misbruik maakte van haar bekendheid, maar daar maakten andere fans gauw korte metten mee. „Zij heeft haar eigen carrière.”

Open voor dates

De afgelopen jaren trad Selena Gomez weinig naar buiten; ze focuste zich op haar gezondheid. In 2017 onderging ze een niertransplantatie die ze nodig had omdat ze lijdt aan de auto-immuunziekte lupus. Op Coachella dit jaar trad ze voor het eerst in bijna een jaar weer op. Een bron vertelt aan E! News dat ze haar levensstijl de afgelopen tijd drastisch heeft omgegooid. „Ze maakt grote stappen en verbeteringen met haar lupus en heeft minder last van de symptomen.”

De rust en de tijd die ze doorbrengt met familie en vrienden zou haar goed doen. „Ze is er mentaal veel beter aan toe en is erg gelukkig op het moment. Ze heeft in de studio nieuwe muziek geschreven die ze begin volgend jaar hoopt uit te brengen.” En, misschien wel het grootste nieuws: „Ze staat ook weer open om weer te gaan daten.” Al voegt de insider daar wel aan toe: „Ze leeft bij de dag en focust vooral op zichzelf en haar muziek.”