Sylvie Meis treft 'liefdesrivale'

Op het feestje was de Duitse tv-presentatrice en fotomodel Lena Gercke (27) te vinden, die een jurk had aangetrokken die sterk leek op die van Sylvie.

En niet alleen op modegebied hebben de twee dezelfde smaak; Lena en Sylvie vallen ook op dezelfde mannen, of beter gezegd één man: Sami Khedira (28). De Duitse voetballer was tot afgelopen zomer verloofd met Lena, die haar geliefde aanmoedigde tijdens het WK in Brazilië (foto).

'Nieuwe liefde'

Khedira had zijn ogen na de breuk naar verluidt al snel gericht op een andere blonde schone, die ook nog eens de tv-concurrente van zijn ex is. De Juventus-speler en Sylvie werden onlangs samen gespot in een hotel in Hamburg. Ze zouden een buitengewoon leuke avond hebben gehad waarbij de champagne rijkelijk vloeide...

Het plaatje is volgens Duitse media perfect: Sylvie is gewend aan het voetballeven door haar ex Rafael van der Vaart, Sami is gewend aan het leven in de spotlights door zijn ex Lena.