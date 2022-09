Minnares: ’Adam Levine wil baby naar mij vernoemen’

Adam Levine is sinds 2014 getrouwd met Victoria’s Secret model Behati Prinsloo. Eerder deze maand werd bekend dat Prinsloo wederom in verwachting is, het wordt het derde kindje voor het koppel. Het is echter maar de vraag of de twee nog lang op een roze wolk kunnen leven, nu model Sumner Stroh de vuile was buiten hangt op TikTok.

„Het komt er op neer dat ik een affaire had met een man die getrouwd is met een Victoria’s Secret-supermodel”, begint ze haar verhaal nog zonder een naam te noemen. „Ik was toen jong en naïef. Eerlijk gezegd, voel ik me een beetje gebruikt. Ik zat in tegenstelling tot nu, nog niet zo in scene, dus ik was heel gemakkelijk te manipuleren.”

Uiteindelijk besluit ze toch zijn naam te noemen. „Jullie weten vast wie Adam Levine is. We hebben elkaar ongeveer een jaar lang gezien”, vervolgt ze. Op de achtergrond staat een screenshot van berichten die door hem gestuurd zouden zijn, waaronder: „Het is onwerkelijk hoe vreselijk sexy je bent.”

Aan de affaire kwam uiteindelijk een einde, waarna ze een aantal maanden geen contact meer hadden. „Dit is hoe hij weer terug in mijn leven kwam”, vervolgt ze, waarna ze wederom een screenshot laat zien. „Oké, serieuze vraag. Ik krijg nog een baby en als het een jongen is, wil ik hem Sumner noemen. Vind je dat oké? Ik ben bloedserieus”, staat te lezen in het bericht dat afkomstig lijkt te zijn van Levine.

Het is onduidelijk wanneer deze affaire zou hebben plaatsgevonden, maar het laatste bericht dateert van 1 juni, een jaartal staat er dan weer niet bij. Opmerkelijk genoeg verwachten Levine en zijn vrouw momenteel wel weer een kindje.