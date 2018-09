Angelina Jolie: 'Trouwen stelde niets voor'

''De ceremonie was in Frankrijk, maar we moesten voor de wet trouwen in Californië'', verklapt Angelina aan The New York Times. ''Op een dag was ik aan het monteren, Brad was iets anders aan het doen en toen zei een assistente: 'jullie moeten wat papieren ondertekenen'.'' Voordat Angelina en Brad het wisten kregen ze hun huwelijksvergunning in hun handen geduwd.

''En toen zei iemand: 'de rechter staat buiten'. En we zeiden allebei: 'hoe bedoel je, de rechter staat buiten?' Toen kwam de rechter binnen, een hele lieve man. Op een gegeven moment vroeg Brad zich af of we moesten opstaan. De rechter zei dat het niet nodig was. Toen realiseerden we ons opeens dat we getrouwd waren, op de meest nonchalante manier mogelijk.''

Toch vindt de 40-jarige actrice en regisseuse haar bruiloft bij lange na niet de meest betekenisvolle gebeurtenis in haar leven. ''Het was gewoon leuk. Het belangrijkste moment voor mij was toen we samen de adoptiepapieren ondertekenden van Maddox en Zahara. Dat was het besluit om samen kinderen op te voeden, om de verbintenis aan te gaan om voor de rest van ons leven onderdeel te zijn van elkaars leven. Dus trouwen stelde in vergelijking daarmee niets voor.''