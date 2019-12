Trailer nieuwe James Bond-film online

In de 25e Bond-film leidt de geheim agent een rustig bestaan op Jamaica. Wanneer een oude vriend en CIA-agent hem vraagt een ontvoerde wetenschapper te helpen bevrijden, raakt Bond verwikkeld in een gevaarlijke missie en krijgt hij het aan de stok met een schurk die gewapend is met een nieuwe technologie.

Daniel Craig kruipt voor de vijfde en laatste keer in de huid van 007. In de trailer zijn ook Lea Seydoux als Madeline Swann, Ben Whishsaw (Q) en Naomie Harris (Eve Moneypenny) te zien. Ana de Armas vertolkt de rol van Paloma en Lashana Lynch wordt naar verluidt geïntroduceerd als de ’vrouwelijke versie’ van 007. Christoph Waltz speelt net zoals in de vorige Bond-film Spectre de rol van Blofeld en Rami Malek maakt Bond het leven zuur als slechterik.

No Time To Die wordt in april 2020 in de Nederlandse bioscopen verwacht.