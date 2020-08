Drew Barrymore en Bella Hadid reiken VMA’s uit

MTV besloot afgelopen maand de VMA’s door te laten gaan mét live-optredens, alleen worden die over de stad verspreid gegeven. Bij ieder concert is slechts een zeer beperkt publiek aanwezig. Onder meer Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus en The Weeknd treden op tijdens het evenement. De presentatie is in handen van Keke Palmer.

Het is nog niet duidelijk hoe de muziekprijzen worden overhandigd. Grootste kanshebbers dit jaar zijn Lady Gaga en Ariana Grande, die allebei negen nominaties kregen. Billie Eilish en The Weeknd komen beiden voor zes awards in aanmerking.