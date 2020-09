Robert Smith: nieuw materiaal The Cure én een soloplaat

Smith (61) was op de zender te gast om te vertellen over de samenwerking met Gorillaz, het project van Blur-frontman Damon Albarn. Doordat hij niet werd afgeleid door allerlei randzaken, kon de musicus naar eigen zeggen flink doorwerken. Daardoor is 2020 een zeer productief jaar voor hem aan het worden. „Ik heb alles wat ik wilde doen kunnen doen”, kijkt hij terug op de achterliggende periode.

Over de soloplaat wilde hij nog niet te veel zeggen, maar er zit ook nieuw materiaal van The Cure aan te komen. Het album is nu af. Robert beschrijft de laatste track van de plaat als ”10 minuten van intense doom en gloom.” Daarnaast was hij ook bezig met het uitzoeken en digitaliseren van oud materiaal voor een film die gemaakt wordt over de geschiedenis van The Cure.

Wanneer de plaat van The Cure en het soloalbum van Smith uitkomen is nog onduidelijk.