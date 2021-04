Wilfred Genee en Bram Moszkowicz zoeken vrouwen met hork van een man

In het tv-programma kan de voormalig advocaat Bram Moszkowicz dan laten zien hoe mannen galant kunnen omgaan met vrouwen, waarbij vrouwen hun man zelfs een rapportcijfer kunnen geven. Genee ziet daar wel wat in, want volgens hem kan Moszkowicz meer dan hij nu als deskundige bij Shownieuws laat zien. „Hij wil meer en hij kan natuurlijk ook veel meer. Ik dacht toen: waar ligt nou de kracht van Bram?”.

Volgens Genee ligt dat bij zijn charme. „We dachten toen bij elkaar: Bram is een heel charmante man, het is een charmeur. Hij houdt de deur voor je open en hij schuift een stoel voor je aan. Ik dacht toen: misschien kan Bram de Nederlandse man een beetje gaan opvoeden, misschien zit daar een leuk programma in.”

Hork

Bram Moszkowicz ziet het wel zitten, zegt hij vervolgens. „Ik kan daar geen nee tegen zeggen. Ik ben geboren in Maastricht en dat is nog wel hetzelfde land, maar toch zijn de mannen daar wel wat attenter ten opzichte van vrouwen.”

Een naam voor het programma hebben ze ook al bedacht. Kwamen ze eerst op ’Mijn man is een l*l’, voor de publiciteit lijkt Genee ’Mijn man is een hork’ toch beter. Op de site van Radio Veronica kunnen vrouwen zich al wel vast aanmelden, waarbij ze de tekst ’Mijn man is een l*l’ in hun aanmelding moeten zetten.

Overigens kan Genee zelf ook af en toe als een hork overkomen, zo bleek toen hij Lee Towers afbrandde in zijn show.