Vader van Britney’s kinderen Kevin Federline reageert via advocaat

Britney en Kevin waren van 2004 tot 2007 getrouwd en kregen in die periode twee zonen, de inmiddels 15-jarige Sean en 14-jarige Jayden. In 2008, nadat Britney publiekelijk een mentale inzinking had gekregen, werd vader Jamie aangesteld als curator. Sindsdien heeft Kevin de voogdij over de jongens en mag Britney haar kinderen op gezette tijden zien. „Kevin vindt dat het voor zijn kinderen het beste is dat hun moeder gelukkig en gezond is. En als ze dat is zonder curatorschap, is dat geweldig.”

Kaplan benadrukt dat Kevin nooit betrokken is geweest bij het curatorschap. „Hij is er altijd buiten gebleven en hoopt gewoon dat alles goed komt.”

De 39-jarige zangeres sprak woensdag tijdens een hoorzitting voor het eerst over het curatorschap. Ze vertelde onder meer dat ze van de bewindvoering af wil, al jaren zelf geen beslissingen mag nemen en zich ’een slaaf’ van haar vader voelt.