Lovato laat liefde voor zichzelf vereeuwigen

„Ik eerst”, schreef Demi op Instagram bij de zwart-witfoto van haar nieuwe lichaamsversiering. Ze bedankte daarna de tattoo-artiest voor haar ’nieuwe eeuwige geheugensteuntje’ en sloot af met de woorden ’Ik houd van mij’.

Lovato werd vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen nadat ze een overdosis drugs had genomen. Daarna werkte ze hard aan haar herstel en zag dat onlangs beloond worden met een nieuw management. Scooter Braun, tevens manager van Justin Bieber, ontfermt zich vanaf nu over haar.

Demi is overigens dol op tatoeages. Ze heeft er al bijna dertig. Afgelopen mei liet ze nog een ode aan haar overgrootmoeder vereeuwigen op haar lichaam.