Frits Barend en Henk van Dorp hebben nog altijd goed contact

„Wij hebben een fantastische tijd gehad”, blikt Barend terug. „Het was een huwelijk tussen ons. We konden met de rug naar elkaar toe staan en we hebben veertig jaar een fantastische tijd met elkaar gehad”, gaat Barend door. „We waren ook echt rasjournalisten.”

Barend gaf ook toe wel eens „knallende ruzie” met Van Dorp te hebben gehad. Het contact tussen beide heren is nog altijd goed. „Gelukkig”, aldus Barend. „We zijn echt als vrienden uit elkaar gegaan. We bellen elkaar ook nog. We zijn geloof ik een van de weinige duo’s die goed uit elkaar zijn gegaan. Henk, ik houd van je”, besloot Barend.

Barend en Van Dorp begonnen hun loopbaan samen bij de toenmalige zeezender Radio Veronica met het sportprogramma Sportief zijn, beter worden. Ook waren ze bij de VARA te horen in het programma Tussen Barend & Van Dorp. Voor die omroep presenteerden ze ook FC Avondrood op tv. Begin jaren negentig begon het duo met de talkshow Barend & Van Dorp. Het programma groeide in de loop der jaren uit tot een van de meest toonaangevende talkshows van Nederland. De laatste uitzending was op 21 april 2006. De twee werkten ook jaren voor het opinieblad Vrij Nederland.