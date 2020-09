Drew Barrymore houdt Charlie’s Angels-reünie in talkshow

Drew Barrymore, Cameron Diaz en Lucy Liu. Ⓒ Getty Images

Drew Barrymore heeft haar Charlie’s Angels-collega’s Cameron Diaz en Lucy Liu uitgenodigd voor de eerste aflevering van haar nieuwe talkshow. De dames schuiven maandag aan in The Drew Barrymore Show, omdat het bijna twintig jaar geleden is dat de eerste film verscheen, melden Amerikaanse media.