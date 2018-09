'Arie Boomsma krijgt dochter'

Giel Beelen had Arie dinsdagochtend te gast in zijn radioprogramma, om o.a. te praten over zijn dichtbundel. "Zo dadelijk als jouw dochter geboren is, dan wil je daar toch een mooi gedicht voor schrijven?", vroeg Giel.

Arie reageerde: "Zeg jij nou zomaar dochter?", waarna Giel er nog een schepje bovenop deed door te zeggen "dat weet toch iedereen." Arie probeerde er nog een beetje overheen te praten en besloot: "Ik bevestig noch ontken."

De presentator trouwde in augustus met zijn zwangere geliefde Romy.