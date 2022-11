Rifka Lodeizen: verhaal in serie Judas is in werkelijkheid erger

Volgens Rifka Lodeizen is het verhaal dat wordt verteld in het tweede seizoen van de Videoland-serie Judas in „de werkelijkheid nog erger” dan hoe het in de serie is neergezet. Dat vertelt de 50-jarige actrice zondagavond aan tafel bij Renze op Zondag.