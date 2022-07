’Dit zei Queen over Meghans afwezigheid op begrafenis prins Philip’

De begrafenis van prins Philip vond plaats op 17 april, nadat de jarenlange echtgenoot van koningin Elizabeth op 9 april dat jaar overleden was. Het was nog maar een maand na het beruchte interview van prins Harry en Meghan met Oprah, waarin ze het Brits koningshuis allerlei verwijten maakten en bovendien ’racistisch’ noemden.

In het boek Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors van biograaf Tom Bower, beschrijft deze in detail hoe de Queen zich voorbereidde op de begrafenisdienst in St. George’s Chapel. De auteur merkt op hoe de repetities voor de uitvaart foutloos verliepen. De weersvoorspellingen waren bovendien uitstekend. „De enige onzekerheid was de relatie tussen Harry en zijn familie. Hoe zou hij omgaan met zijn vader en broer?” Meghan zou niet aanwezig zijn en had daarvoor als reden opgegeven dat ze immers zeven maanden zwanger was. „Godzijdank dat Meghan niet komt’, zei de monarch.”

The Sun heeft Buckingham Palace een reactie gevraagd op deze vermeende uitspraak, maar het paleis wil niet reageren.