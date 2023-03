Ook Mafs-koppel Stephan en Patricia zet punt achter huwelijk

Hoewel het pasgetrouwde koppel in de laatste aflevering van het seizoen het huwelijk graag wilde voortzetten, liep het uiteindelijk toch anders. Terwijl Stephan wel gevoelens heeft, slaat de vonk voor Patricia niet over. „Ik heb het er iets moeilijker mee. Daar ga ik niet over liegen”, geeft Stephan toe. Maar ook voor Patricia doet de breuk pijn. „We balen dat het niet gelukt is. Ik denk dat we het allebei heel graag hadden gewild.”

„Gevoel kan je niet afdwingen, aanzetten of sturen. Maar ondanks alles is het goed hoe het gelopen is”, vertelt Stephan. Ondanks de scheiding komen de twee nog wel bij elkaar over de vloer. „We zijn eigenlijk goede vrienden, misschien altijd al geweest.”