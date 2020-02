Jinek verslaat Op1 voor tweede keer op maandag

De talkshow Jinek staat met 725.000 kijkers op de elfde plek in de Top 25 van best bekeken tv-programma’s. De talkshow Op1, die op maandagavonden wordt gepresenteerd door Erik Dijkstra en Willemijn Veldhoven, staat op de veertiende plek met 678.000 kijkers.

Dijkstra en Veenhoven, die in januari het meest bekeken Op1-duo vormden, ontvingen onder anderen schaatsster Jutta Leerdam en shorttracker Sjinkie Knegt. Jinek had maandag onder anderen winnares Lisa Ostermann van het Leids Cabaret Festival te gast en burgemeesters die spraken over het wapenbezit onder jongeren. Dominic Seldis, Tijl Beckand, Tim Akkerman en Dorona Alberti schoven bij Jinek aan, om te praten over de titelsong die Billie Eilish maakte voor de nieuwste James Bond-film.

Vorige week beleefde Jinek de minst bekeken week van haar talkshow sinds die in januari van start ging op RTL 4. Ze dook voor het eerst onder het weekgemiddelde van 700.000 kijkers.

De tweede aflevering van Patty en Gordon op zoek naar eeuwige jeugd, het nieuwe programma op SBS6, kukelt deze week uit de ranglijst van de best bekeken programma’s. Vorige week trok de eerste aflevering ruim een half miljoen kijkers. Maandagavond keken er 433.000 kijkers naar hun zoektocht.