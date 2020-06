’Amerika eist nu verhoor prins Andrew van Britse overheid’

Volgens de bronnen van The Sun heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken een officieel rechtshulpverzoek ontvangen. Dat wordt alleen ingediend bij lopende strafzaken. Dat de Amerikanen niet eerst de koninklijke familie hebben benaderd, betitelt het tabloid als spectaculair. Het zou kunnen betekenen dat Andrew gedwongen wordt om in een Britse rechtbank mee te werken aan een verhoor door de Amerikanen.

Prins Andrew (60) heeft tot heden geweigerd aan het onderzoek door aanklagers van New York mee te werken. Aanklager Geoffrey Berman klaagde in eerste instantie dat de prins geen enkele medewerking wilde verlenen. Later gaf hij aan dat er sinds begin dit jaar contact was met de advocaten van prins Andrew. „Maar we zijn geïnformeerd dat hij zich niet wil laten verhoren.”

Engelse rechtbank

Sinds de zelfmoord van de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein in augustus vorig jaar, is prins Andrew steeds meer onder vuur komen te liggen vanwege zijn banden met Epstein. Hij wordt er door een van Epsteins vermeende slachtoffers, Virginia Roberts, van beschuldigd drie keer seks met haar te hebben gehad, waarvan een keer toen zij nog minderjarig is. Andrew heeft deze beschuldigingen altijd ontkend. In een desastreus interview met BBC Newsnight in november vorig jaar probeerde hij zijn naam te zuiveren, maar het deed eerder afbreuk aan zijn geloofwaardigheid en leidde er toe dat hij zich moest terugtrekken uit zijn publieke functies.

Nu zou hij volgens The Sun gedwongen kunnen worden om binnen enkele maanden in een rechtbank in Engeland te verschijnen als getuige. Tot nu toe werd aangenomen dat prins Andrew alleen doelwit kon worden in civiele rechtszaken door aanklachten van Epsteins vermeende slachtoffers.

’Enorme diplomatieke druk’

Volgens de Britse krant legt het officiële rechtshulpverzoek enorme druk op zowel de hertog om mee te werken aan een verhoor als op de Britse overheid om hun medewerking te verlenen. De krant heeft op basis van bronnen begrepen dat de Britse politici nog geen beslissing hebben genomen over dit ’explosieve verzoek’. Het is bovendien aannemelijk dat prins Andrew zelf nog niet eens op de hoogte is van het rechtshulpverzoek, omdat landen wettelijk verplicht zijn deze geheim te houden.

Een insider besluit in de krant: „Het is een enorm statement over de intenties van de VS en het betrekt Andrew in de sfeer van het criminele onderzoek. Eerlijk gezegd is het ook een diplomatieke nachtmerrie.”

Een bron binnen het advocatenteam van prins Andrew laat aan ITV weten dat ’ze dit jaar nog geen commentaar op deze zaak hebben gegeven en dat zo willen houden’.