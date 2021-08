Jeroen Krabbé wees screentest voor hoofdrol James Bond af

Gossip

Jaimie Vaes: ’Ik heb schoon schip gemaakt in mijn vriendenkring’

Jaimie Vaes ontkent dat ze eind mei door haar verloofde Lil Kleine op Ibiza op haar hoofd is geslagen met een fles en vervolgens bebloed de hotellobby in is gerend. In een interview met LINDA.meiden doet de influencer deze verhalen af als leugens.