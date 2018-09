Amber Rose en Blac Chyna weer samen

Het is de eerste foto die verschijnt sinds bekend werd dat Chyna niet meer meewerkte aan hun realityserie. Dat schrijft TMZ.

Vorige maand werd bekend dat de stekker uit de realityshow ging. De twee zouden te druk zijn, vertelden ze vrienden. Blac Chyna was ook niet bij de Slut Walk, die Amber Rose organiseerde om te strijden voor vrouwenrechten. Het gerucht ging dat er fikse ruzie was tussen de twee. Als dat zo was, is daar nu niets meer van te merken. Ze staan knuffelend op de foto.