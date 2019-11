Koen Wauters: ’Soms is er afstand tussen Valerie en mij’

Koen Wauters en Valerie De Booser zijn al zo’n zeventien jaar samen en zijn de ouders van twee kinderen. Maar het koppel heeft net als ieder ander zo zijn problemen. „Wij zweven niet meer constant boven de grond van verliefdheid. Zo is het leven niet,” vertelt de zanger in Dag Allemaal. „Natuurlijk is er al eens ruzie, dat gebeurt in elk huishouden. Soms ben ik te veel aan het werk, en is er wat meer afstand tussen ons. Dan moet je allebei willen werken aan de relatie, om elkaar terug te vinden.”

En dat werken aan de relatie blijkt goed te uit te pakken, de twee zijn nog altijd gelukkig samen. „Het zit nog heel goed tussen mij en Valerie,” aldus Koen. „Maar als je zeventien jaar bij elkaar bent, zitten daar ups en downs bij, en die mindere periodes hebben wij ook gehad, absoluut. Maar gelukkig zijn er meer ups dan downs.”

Bovendien zitten er ook voordelen aan deze ups en downs. De zanger weet deze ervaringen prima te verwerken in zijn muziek. De nummers op Tweesprong zou je in zekere zin dan ook autobiografisch kunnen noemen. „Als je de mindere momenten uitpuurt, daarin begint te graven en jezelf daar helemaal in durft te verliezen als je met de pen in de hand zit, lijkt het me logisch dat je liedjes echo’s van je eigen leven bevatten. Maar het hoeft ook niet altijd helemaal letterlijk of waarheidsgetrouw te zijn”, legt hij uit.