Salma Hayek: ’Penélope Cruz was erg boos op mij, maar ik beschermde haar’

Salma Hayek is een van de vrouwen die zich uitsprak naar aanleiding van het befaamde artikel in The New York Times dat de carrière van filmmagnaat Harvey Weinstein begin oktober 2017 aan het omvallen bracht. Zij claimde destijds in een opiniestuk dat de filmproducent haar voortdurend lastigviel toen zij aan zijn film Frida werkten en dat ze hem maar bleef afwijzen tot hij dreigde het filmproject te beëindigen. Het leidde tot een seksscène met een andere vrouw waarbij Salma Hayek zich hoogst ongemakkelijk voelde. „Niet omdat ik naakt zou zijn met een andere vrouw. Maar omdat ik naakt met haar zou zijn voor Harvey Weinstein.” Weinstein heeft de beschuldigingen van Hayek destijds ontkend.

In een nieuw interview met Sunday Times benadrukt Salma nu dat ze alleen het belang van haar Hollywoodcollega’s op het oog had toen ze besloot om voor zich te houden wat Weinstein haar had aangedaan. „Sommige mensen waren erg boos op me, zoals Penélope, maar ik beschermde haar.”

Collega’s en vriendinnen Salma Hayek en Penélope Cruz Ⓒ Getty Images

„Ik hield in de gaten hoe hun interactie was en hij ging nooit voor haar. Zij (Miramax, Harvey’s eerste filmbedrijf, red.) maakten de beste films ooit. Ze had niet hetzelfde probleen als ik en als ik haar erover zou vertellen, zou dat haar keuzes beïnvloed hebben in zaken die nu goed waren voor haar carrière.”

In het recente interview zegt Salma Hayek ook dat ze dacht dat ze erover heen was, totdat ze aan haar opiniestuk begon. „Ik had hem immers voortdurend afgewezen en ik heb de film kunnen maken. Tot het trauma terugkwam. Het heeft lang geduurd voor ik ermee heb leren omgaan.”