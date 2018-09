Law & Order-acteur Fred Thompson overleden

"Het is met pijn in ons hart en veel verdriet dat we het overlijden mededelen van onze broer, man, vader en grootvader. Hij is vreedzaam in Nashville overleden in het bijzijn van zijn familie", zo is te lezen in een statement aan de Amerikaanse pers. Thompson was beroemd om zowel zijn acteercarrière als zijn politieke inspanningen.

Tussen 1994 en 2003 diende hij als senator voor zijn thuisstaat Tennessee en in 2008 wierp hij zich op als Republikeinse presidentskandidaat. Na enkele maanden trok hij zich terug uit de race, die uiteindelijk werd gewonnen door John McCain.

"Hij zei ooit dat zijn wereldbeeld en manier van aanpakken werd gevormd door op te groeien in een dorp in Tennessee", merkt zijn familie op. "Fred was dezelfde man op zowel de vloer van de senaat, als in de filmstudio als op het dorpsplein van Lawrenceburg, zijn thuis." Voordat hij furore maakte als senator speelde hij in kaskrakers als Die Hard 2, The Hunt for Red October en Cape Fear. Nadat hij aftrad als senator speelde hij wederom een iconische rol, die van Arthur Branch in de televisieserie Law & Order.