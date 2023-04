Sietse Bakker vindt dat Mia en Dion te hard worden aangepakt

„Dat heel Nederland nu over hen heen valt, is niet bevorderlijk voor hun prestatie. Er zijn wel vaker artiesten geweest die tijdens promotiefeestjes vocaal niet naar hun beste kunnen hebben gepresteerd of zelfs tijdens een repetitie”, vindt Bakker, die ruim vijftien jaar nauw betrokken is geweest bij de organisatie van het songfestival. Het is volgens hem dan ook zeker geen gelopen race.

„Laten we proberen maximaal vertrouwen te hebben in onze inzending en de mensen om hen heen”, vervolgt Bakker. Hij verwijst daarbij naar het songfestivaljaar 2014, toen in eerste instantie niemand vertrouwen had in The Common Linnets. „Ik kan me herinneren dat iedereen vond dat het allemaal niets zou worden. En toen stonden ze er met de act en het totaalplaatje en werden we gewoon tweede.”

Reglement

In Madrid maakten Nicolai en Cooper vorige week tijdens hun eerste gezamenlijke optreden een aantal vocale uitglijders en ook afgelopen zaterdag in Amsterdam maakten de twee geen sterke indruk. Sommige fans vroegen zich af of het duo niet beter ingeruild kan worden tegen een andere act, maar dat is onmogelijk.

Het reglement van het Eurovisie Songfestival biedt omroepen geen ruimte om vlak voor het evenement nog van act of liedje te wisselen. Alleen bij extreme overmachtssituaties kan daar mogelijk van afgeweken worden. „Als je creatieve twijfel krijgt, om het zo maar even te noemen, dan is die mogelijkheid er niet. Dan zul je het ermee moeten doen”, legt Bakker uit.

Deelnemende omroepen moeten altijd half maart hun volledige plannen aan de gastomroep en songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) presenteren. Enkele weken later beginnen de repetities al. Er is daarom geen tijd om tussentijds te wisselen of andere wijzigingen in de act aan te brengen. „Dat is ook de reden dat het niet is toegestaan.”