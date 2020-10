Daphne Deckers nog ’behoorlijk gammel’ na blindedarmoperatie

Nadat er een acute blindedarmontsteking was vastgesteld, werd Daphne vrijdagnacht opgenomen in het ziekenhuis en zaterdagochtend geopereerd. Sinds zondag is de schrijfster weer thuis.

Daphne wil graag de mensen uit het Tergooi ziekenhuis in Hilversum bedanken voor de goede zorg. „Ziekenhuizen staan onder hoogspanning deze dagen, maar de mensen in de zorg buffelen almaar door, dat is toch eigenlijk heel bijzonder.”

Ook kreeg de columnist van VROUW veel steun van anderen. „Ik wil ook iedereen bedanken voor alle lieve berichtjes én voor de bloemen.”