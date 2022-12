Premium Het beste van De Telegraaf

Na diagnose teelbalkanker Dries Roelvink: ’Met janken alleen help je Donny ook niet’

Door Evert Santegoeds

Met met onder anderen vader Dries, broer Dave en moeder Luciënne vierde Donny Roelvink (rechts) een dag na de operatie ’gewoon’ zijn 25e verjaardag. Ⓒ Ferry de Kok

In de week van zijn 25e verjaardag kreeg Donny Roelvink vreselijk nieuws te verstouwen. Bij de influencer werd teelbalkanker geconstateerd. Even stond zijn leven stil, maar al snel herpakte de zoon van zanger Dries Roelvink zich om een paar dagen later, na zijn operatie, ’gewoon’ zijn nieuwe levensjaar te vieren. „Die mentaliteit van hem is heel bijzonder.”