Moeder overleden Cameron Boyce deelt emotioneel bericht

Bij een zwart-witfoto van zichzelf met haar zoon, die twintig is geworden, schrijft ze: „Hij is mijn kompas”. Het leidt tot een storm aan reacties, waarin veel mensen schrijven wat Cameron voor hen betekende. Zo schrijft een jeugdvriend: „Hij was ongelooflijk, er was niemand zoals hem. Ik ben erg dankbaar dat ik samen met hem heb mogen leven in deze wereld. Hij had een hart van goud en een prachtige ziel.”

Actrice China McClain, die met hem in Descendants 2 acteerde, laat weten dat ze hem nog steeds mist en krijgt daarop veel bijval. Ook op de voorlaatste post van Libby, waarop haar echtgenoot Victor met Cameron en hun dochter staat, reageren fans van Cameron met lieve berichten en roemen ze zijn karakter.

Cameron Boyce, die een hoofdrol had in Disney’s filmreeks Descendants, overleed eerder deze maand aan een epileptische aanval. Dat werd bevestigd door een woordvoerder aan E! News. Ook een voorlopig rapport van de lijkschouwer in Los Angeles schreef dat Boyce een natuurlijke dood is gestorven.