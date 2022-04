Verdachte overval op hondenuitlater Lady Gaga per ongeluk vrijgelaten

Welke fout er is gemaakt, is niet bekend. Wel doet de politie in Los Angeles er alles aan om Jackson weer op te pakken. „Het onderzoek gaat door en het LASD Major Crimes Bureau is druk bezig om de heer Jackson weer in hechtenis te krijgen”, staat in een verklaring van de politie.

Jackson (19) wordt ervan verdacht ruim een jaar geleden de hondenuitlater van Lady Gaga te hebben neergeschoten toen hij de drie bulldogs van de zangeres uitliet. Hondenuitlater Ryan Fischer werd vier keer geraakt en lag daarna een maand in het ziekenhuis. Tijdens het geweldsincident namen de verdachten ook twee van de drie bulldogs mee, maar die werden later weer teruggebracht. Degene die de beesten weer terugbracht, wordt als medeplichtige gezien. In totaal zijn er vijf verdachten in de zaak.