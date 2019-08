Ambassadeurschap Imanuelle Grives ingetrokken

„Wij zijn een jeugdfonds voor kinderen die vaak ook te maken hebben met armoede, dat is een kwetsbare doelgroep. Onze ambassadeurs hebben dan ook een voorbeeldfunctie en de associatie met drugs past niet bij onze organisatie”, zo laat een woordvoerder aan Shownieuws weten. De naam van de actrice is inmiddels al van de website verwijderd.

Grives is ook nog ambassadeur van het KNCV Tuberculosefonds. Onduidelijk is nog of ze daar wel aanblijft. Vorige week werd al bekend dat ze tijdelijk uit de serie Spangas geschreven wordt.