Bessemer Trust wil geen mede-curator van Britney Spears meer zijn

Spears vroeg de rechter in haar relaas de curatele waar ze al dertien jaar onder staat te beëindigen. Ze gaf daarbij aan dat ze zich een slaaf voelt van haar toezichthouders, met name van haar vader Jamie.

In de rechtbankdocumenten laat Bessemer Trust weten dat het de overeenkomst om de curatortaken met Jamie te gaan delen was aangegaan in de veronderstelling dat de curatele van Britney vrijwillig was. „Als gevolg van haar getuigenis op 23 juni, is Bessemer Trust zich ervan bewust geworden dat zij bezwaar maakt tegen de voortzetting van de curatele en het toezicht wil beëindigen. Wij hebben haar gehoord en respecteren haar wens.”

Alhoewel een rechter deze week de aanstelling van Bessemer Trust formeel goedkeurde, beweert het bedrijf dat het papierwerk nog niet op orde was en het daardoor nog niet geautoriseerd was om het beheer op zich te nemen. Het financiële managementbureau zou nog geen toegang tot het vermogen van Spears hebben gehad en ook nog geen vergoeding hebben ontvangen voor de diensten.