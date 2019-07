Paul McCartney nu ook musicalschrijver

McCartney is bezig met de bewerking van regisseur Frank Capra’s klassieker It’s A Wonderful Life. Het is het verhaal van een man die op het punt staat om zelfmoord te plegen, maar gered wordt door zijn beschermengel.

Macca was pas vier jaar oud toen de film uitkwam in 1946, maar hij noemt het „een verhaal waarin we ons allemaal kunnen herkennen.” De musical staat gepland voor eind 2020, zegt producer Bill Kenwright.

Samenwerking

Paul McCartney werkt samen met Lee Hall, die eerder Billy Elliot schreef en onlangs ook Rocketman, de film over popster Elton John. Hall schrijft het script en buigt zich samen met McCartney over de liedjes.

Om het verhaal een nieuw leven op het toneel te geven is al een groot privilege, maar om het met Paul McCartney te doen is het hoogst haalbare”, jubelde Hall. „Pauls intellect, emotionele eerlijkheid en melodische genialiteit geven een compleet nieuwe laag aan het klassieke verhaal. Het voelt alsof er een engel op mijn schouder zit.”