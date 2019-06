Drake komt met muziek na titel van ’zijn’ team

Ⓒ Instagram

Drake kan zijn geluk niet op: de Toronto Raptors zijn kampioen van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Om dat te vieren, brengt de rapper, groot fan van de club, twee nieuwe nummers uit. De 32-jarige Canadees plaatste kort na het behalen van de titel op Instagram een foto van de gewonnen trofee, met twee titels erbij: Omertá en Money in the Grave. Het laatste nummer maakt Drake in samenwerking met Rick Ross.