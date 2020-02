Willem-Alexander en Máxima naar Eurovisie Songfestival?

Of de royals daadwerkelijk acte de présence geven bij het liedjesfestijn, is nog niet bekend.

Afgaande op de reactie van Willem-Alexander vorig jaar toen Duncan Laurence won in Tel Aviv, lijkt hij wel enthousiast over het Songfestival. „Duncan’s song is a winning game! Wij zijn trots op Duncan Laurence die Europa met muzikale klasse heeft veroverd, Nederland voor het eerst in 44 jaar weer winst heeft bezorgd en het Songfestival volgend jaar naar Nederland haalt!”, twitterde de koning destijds.