Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight - aflevering 3 MAFS: goeie match, maar mag het ook zonder droge worst?

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

François (l.) en Wilfred zitten nog vóór het jawoord al hand in hand.

Het tweede stel van dit Married at first sight-seizoen is ook getrouwd. Wilfred (48) en François (49) zaten meteen al hand in hand voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, nog vóór het jawoord klonk. Dat belooft veel goeds voor de mannen. Al is er nog wel een dingetje met ’droge worst’. Daar kun je Wilfred ’s nachts voor wakker maken.