Duncan Laurence maakt kans op Edison

Duncans clip, waarin hij letterlijk met de billen bloot gaat, is volgens de jury een sterke combinatie van „simpel beeld” met de muziek en de tekst van het nummer. „Arcade gaat over breekbaarheid. Doordat de zanger naakt in de video wordt getoond versterkt dit die boodschap. Elke hoge noot van het nummer komt bij je binnen omdat je je bijna nergens anders op kunt concentreren dan de muziek en Duncan in het water”, aldus het juryrapport over Arcade.

De clips van Drup en Laat me toe worden vooral geprezen om de realiteit van de video’s. „Alles is echt. De props die in de clip voorbijkomen kloppen volledig en zijn met zorg uitgekozen”, schrijft de jury bijvoorbeeld over Drup, een samenwerking van Bizzey, Kraantje Pappie, Jonna Fraser en Ramiks. De clip van Laat me toe geeft volgens de jury de huidige verhoudingen binnen Nederland goed weer. „De video laat zien dat Nederland binnen de eigen grenzen eigenlijk nog steeds in oorlog is. De boodschap van de video en track is heel sterk: als gekleurd persoon/allochtoon is het leven erg moeilijk in Nederland.”

Dit jaar won Zwart Licht ft. Ray Fuego met hun clip van Zwarte Hollanders. Andere genomineerden waren Donnie met Snelle Planga en Within Temptation ft. Jacoby Shaddix met hun clip van The Reckoning. De Edisons worden op 10 februari in Amsterdam uitgereikt. De genomineerden in de andere categorieën worden later bekendgemaakt.