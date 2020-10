The Wanted-zanger overladen met steunbetuigingen

Max George, Nathan Sykes, Siva Kaneswaran en Jay McGuiness reageerden allemaal op sociale media op het nieuws. Max noemt Tom onder meer ’een uit duizenden’ en prijst de moed van de zanger. „Voor degenen die Tom niet kennen, zal ik dit zeggen: hij heeft nog nooit opgegeven en laat zich niet zomaar tegenhouden.”

Ook Siva gelooft dat Tom niet zal opgeven. „Deze rockster geeft met alles wat hij doet altijd 150 procent en zo weet ik dat we hier doorheen komen”, schrijft hij. Nathan vraagt fans ondertussen om te bidden voor Tom en „alle liefde, steun en positiviteit” naar hem en zijn vrouw Kelsey te sturen.

De 32-jarige Tom maakte maandag bekend dat hij ziek is. Als onderdeel van The Wanted scoorde hij in 2011 en 2013 grote hits met nummers als Glad You Came en Walks Like Rihanna. De groep is sinds 2014 tijdelijk uit elkaar.