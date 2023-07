Spookterreur sleept zich voort in ’Insidious: The Red Door’

Nog steeds wordt het gezin uit Los Angeles geplaagd door misère. Vader Josh en moeder Renai zijn gescheiden, oma Lorraine is overleden en oudste zoon Dalton kan maar niet aarden op de campus van zijn nieuwe school. Maar al deze ellende valt in het niet wanneer Josh en Dalton last krijgen van angstdromen waarin een duivelse entiteit hen naar het leven staat. De twee gaan op onderzoek uit en stuiten op een verontrustend familiegeheim.

Met Insidious: The red door debuteert vaste hoofdrolspeler Patrick Wilson als regisseur. Dat doet de acteur verdienstelijk: zijn spanningsopbouw is traag, maar degelijk en de sfeer die hij oproept is fijn onheilspellend. Maar als de geest eenmaal uit de fles is, tuimelen de schemergebieden, droomwerelden en griezeldimensies over elkaar heen en duizelt het de kijker.

Na de zoveelste scène met langsglijdende schaduwen, krakende vloeren en openslaande deuren, rest enkel nog de conclusie: nu is het wel mooi geweest. Daar denkt Hollywood overigens anders over. Met Thread: An insidious tale staat een spin-off van deze spookhuisfranchise alweer in de steigers.

✭✭✩ (2.5 van de 5 sterren)