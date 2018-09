James Franco neemt bizarre tattoo

De 37-jarige Franco staat bekend om zijn ongewone acties en uitspraken. De acteur heeft nu weer voor verwarring gezorgd door op Instagram een foto te delen waar een enorme tattoo van Emma Watson op zijn nek pronkt. Bij de zwart-wit afbeelding schrijft Franco "I love Hermoine". Verwijzend naar de rol die de 25-jarige actrice in Harry Potter vertolkte.

Fans van de acteur vragen zich op zijn social media massaal af of de tatoage van Emma op Franco's nek echt is. 'Heb je serieus een tattoo van Hermoine in je nek gezet?', schrijft een volger. 'Je bent gek en brilliant', roemt een ander hem.

Maar de tattoo lijkt een grap te zijn van The Interview-ster. De acteur heeft namelijk een artiest genaamd Cheyenne Randall bij zijn foto getagd die bekend staat om zijn photoshop-trucs.