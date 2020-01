Gemengde reacties op debuut van ’de Scheetjes’

Ⓒ Talpa

Na de kijkcijferknaller Chateau Meiland was het maandagavond tijd voor het debuut van Karin en Hans, een spraakmakend stel dat beter bekend staat als ’de Scheetjes’. Eerder was het stel driemaal in AVROTROS-programma Ik Vertrek te zien. Op Twitter zijn de meningen over de eerste aflevering van het programma verdeeld.